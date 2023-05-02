Події

21:41 02.05.2023

Окупанти перевозять комплекти з ракетами С-300 у бік Запоріжжя з Маріуполя

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Окупанти перевозять комплекти з ракетами С-300 у бік Запоріжжя з Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили переміщення росіянами в бік Запоріжжя п'яти тягачів з комплектами ракет, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо переміщення п'яти тягачів із комплектами ракет С300 у бік Запоріжжя", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, періодично після цих дій відбуваються обстріли із систем С-300 населених пунктів у Запоріжжі.

"Тому не нехтуйте повітряними тривогами", - підсумував Андрющенко.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #маріуполь #окупанти

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