Окупанти перевозять комплекти з ракетами С-300 у бік Запоріжжя з Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили переміщення росіянами в бік Запоріжжя п'яти тягачів з комплектами ракет, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо переміщення п'яти тягачів із комплектами ракет С300 у бік Запоріжжя", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, періодично після цих дій відбуваються обстріли із систем С-300 населених пунктів у Запоріжжі.

"Тому не нехтуйте повітряними тривогами", - підсумував Андрющенко.