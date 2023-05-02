Робоча група Міноборони та ЗС України працює над проблемою призначення поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, на інші посади - Маляр

Робоча група Міністерства оборони та Збройних Сил України працює над розв'язанням проблеми призначення поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, на інші посади, повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ось, власне, стандартна процедура - призначити пораненого після лікування на посаду, яку той може обіймати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови. Вакансій у ЗСУ сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення. Проблема відома, і з нею вже відпрацювала робоча група Міноборони та Збройних Сил України", - написала Маляр у телеграм-каналі у вівторок.

Вона зазначила, що "є конкретні рішення, які будуть реалізовані".

Зокрема, готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке має розв'язати питання тих, хто зараз чекає на призначення.

Окрім цього готуються зміни до Наказу 402 Міноборони, і до законодавства.