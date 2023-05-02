Протягом вівторка з Гази по Ізраїлю випустили 25 ракет, семеро людей постраждали
Із сектору Газа за вівторок запустили щонайменше 25 ракет по Ізраїлю, семеро людей дістали поранень, повідомляє The Jerusalem Post.
Перші три ракети впали поблизу кордону з сектором Газа на відкритій місцевості, й ізраїльські військові не активували системи ППО. Пізніше з анклаву випустили ще 22 ракети.
Повідомляють, що внаслідок обстрілу дві ракети розірвалися в місті Сдерот. Ще чотири ракети вдалося перехопити, а 16 ракет впали на ненаселеній території.
Відповідальність за обстріл взяли на себе угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад".
За кілька годин до ракетного удару в ізраїльській в'язниці помер високопоставлений член "Ісламського джихаду" Хадер Аднан. Представники "Ісламського джихаду" попередили, що Ізраїль "заплатить високу ціну" за його смерть. У зв'язку зі смертю Аднана "Ісламський джихад" закликав до масових протестів у Газі та на Західному березі річки Йордан.