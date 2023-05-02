Події

19:00 02.05.2023

Резніков поговорив телефоном із міністрами оборони Норвегії та Фінляндії

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Резніков поговорив телефоном із міністрами оборони Норвегії та Фінляндії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що провів телефонні розмови з норвезьким і фінським колегами, зокрема, обговорили обстановку на полі бою.

"Сьогодні я мав телефонну розмову з моїм норвезьким колегою Берном Арілдом Грамом. Відчуваю підтримку наших норвезьких друзів. Сподіваємося на продовження нашої плідної співпраці в оборонній сфері", - написав Резніков у твіттері.

Також пізніше міністр написав, що був радий поговорити з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

"Обговорили обстановку на полі бою. Фінляндська Республіка - наш надійний союзник на шляху до спільної перемоги над російською агресією", - зазначив Резніков у твіттері.

 

Теги: #оборона #фінляндія #норвегія

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