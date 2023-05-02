Події

18:41 02.05.2023

За добу ЗСУ відбили понад 20 атак противника на чотирьох напрямках - Генштаб

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За добу ЗСУ відбили понад 20 атак противника на чотирьох напрямках - Генштаб

За добу українські військові відбили понад 20 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому у вівторок увечері.

Тривають також запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку, українські захисники стійко тримають оборону.

За добу авіація Сил оборони завдала п’ятьох ударів по районах зосередження особового складу окупантів, крім цього, ЗСУ збили три БПЛА противника різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, 12 районів зосередження живої сили ворога, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль окупантів.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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