СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

Служба безпеки України запобігла спробі незаконного вивезення за межі України авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю, повідомляє СБУ.

"У ході комплексних заходів у Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за $400 тис.

"Замовники" планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках Ан-74. Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій", - наголошується в повідомленні.

Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку та заблокували її.

За даними слідства, організаторами схеми є двоє власників дніпровської компанії, що спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу й Африки.

За оперативною інформацією, двигуни, які вони намагалися нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

"Ділки планували зробити "косметичний" ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу", - уточнюють у спецслужбі.

Згідно з повідомленням СБУ, зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства, там її виявили правоохоронці під час обшуків за місцем роботи фігурантів.

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання їх передання на потреби оборонно-промислового комплексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.