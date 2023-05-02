Події

17:33 02.05.2023

СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

2 хв читати
СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

Служба безпеки України запобігла спробі незаконного вивезення за межі України авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю, повідомляє СБУ.

"У ході комплексних заходів у Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за $400 тис.

"Замовники" планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках Ан-74. Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій", - наголошується в повідомленні.

Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку та заблокували її.

За даними слідства, організаторами схеми є двоє власників дніпровської компанії, що спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу й Африки.

За оперативною інформацією, двигуни, які вони намагалися нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

"Ділки планували зробити "косметичний" ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу", - уточнюють у спецслужбі.

Згідно з повідомленням СБУ, зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства, там її виявили правоохоронці під час обшуків за місцем роботи фігурантів.

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання їх передання на потреби оборонно-промислового комплексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Теги: #сбу #іран #авіадвигуни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 02.05.2023
СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

17:50 01.05.2023
СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

14:25 01.05.2023
СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

10:33 29.04.2023
СБУ затримала ще 6 організаторів псевдореферендумів на півдні та сході України

СБУ затримала ще 6 організаторів псевдореферендумів на півдні та сході України

12:42 27.04.2023
СБУ встановила особу окупанта, який убивав українських військовополонених після допитів

СБУ встановила особу окупанта, який убивав українських військовополонених після допитів

17:17 25.04.2023
Уряд України пропонує секторальні санкції проти Ірану на 50 років

Уряд України пропонує секторальні санкції проти Ірану на 50 років

14:40 25.04.2023
СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

10:38 25.04.2023
Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

Заарештовано активи Оксани Марченко в Запорізькому заводі феросплавів - СБУ

16:30 21.04.2023
Голова СБУ Василь Малюк: Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які росія готувала 30 років

Голова СБУ Василь Малюк: Ми знешкоджуємо мережі зрадників, які росія готувала 30 років

16:29 21.04.2023
Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Харківщині підірвався трактор, дві людини загинули - Синєгубов

ВР визначила політрежим РФ як рашизм

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білозерської ТГ Херсонської області зросла до трьох осіб - прокуратура

ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

Глава МЗС України: Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся

ОСТАННЄ

На Харківщині підірвався трактор, дві людини загинули - Синєгубов

ВР визначила політрежим РФ як рашизм

У 2022 році в Україні не зафіксували жодного випадку антисемітизму, що призвів до фізичного насильства, - Freedom House

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білозерської ТГ Херсонської області зросла до трьох осіб - прокуратура

ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

Глава МЗС України: Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся

Окупанти обстріляли Білозерську ТГ у Херсонській області, є загиблий і четверо поранених - голова обладміністрації

Голлівудські сценаристи оголосили страйк

До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони

Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА