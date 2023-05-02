За добу на Харківщині двоє постраждалих від ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілів с. Кучерівка Куп'янського району поранення отримав і був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарські будівлі, автотранспорт. У м. Вовчанськ Чугуївського району поранено 57-річного чоловіка. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У с. Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.