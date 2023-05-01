Події

15:39 01.05.2023

Декілька тисяч поліцейських у Берліні гарантують безпеку городян під час першотравневих маніфестацій

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Декілька тисяч поліцейських у Берліні гарантують безпеку городян під час першотравневих маніфестацій

Присутність поліцейських у Берліні збільшено до 6,3 тис. співробітників у зв'язку з першотравневими демонстраціями у понеділок, повідомляє Польське телебачення з посиланням на берлінську поліцію.

Основні сили поліції зосереджені на Першотравневій демонстрації, що відбудеться у другій половині дня через кілька столичних районів.

"У минулі роки такі демонстрації неодноразово супроводжувалися актами насильства та вандалізму, а також нападами на поліцію. Люди, одягнені в чорне, громили автомобілі, били шибки у вікнах і вітринах", - повідомляє телебачення.

За оцінками поліції, очікується, що цього року на демонстрацію вийдуть 10-15 тисяч осіб.

Бійки між лівими маніфестантами та поліцією відбулися вже в ніч на понеділок у берлінському районі Кройцберг (один з емігрантських районів міста).

"Учасники демонстрації почали жбурляти в поліцейських пляшки та петарди. Одну учасницю акції затримано", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у маніфестації взяли участь 3,3 тис. прибічників лівого руху.

Раніше в неділю в берлінському районі Веддінг відбулася менш масова маніфестація лівих, на неї зібралося приблизно 650 осіб, захід минув без ексцесів, зазначає берлінська поліція.

Недільні демонстрації лівих у Берліні відбулися під гаслом: "Світ замість капіталізму - зупинити гонку озброєнь і покласти край бідності".

Теги: #поліція #берлін

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