Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок нічного ракетного удару по Павлоградському району в Дніпропетровській області зросла до 34 осіб, із них п'ятеро дітей, двоє постраждалих перебувають у реанімації, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Уже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці - лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок ворог завдав ракетного удару по Павлоградському району. Раніше було відомо про 25 поранених, серед них троє дітей.