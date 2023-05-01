Події

08:08 01.05.2023

ЗС України ліквідували 450 окупантів, 1 танк і 7 артсистем за добу

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ЗС України ліквідували 450 окупантів, 1 танк і 7 артсистем за добу

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 450 окупантів, 1 танк, 7 артсистем і 3 броньовані машини, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано, танків - 3700 (+1) од, бойових броньованих машин - 7192 (+3) од, артилерійських систем - 2921 (+7) од, РСЗВ - 544 (+0) од, засобів ППО - 295 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, вертольотів - 294 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, вертольотів - 294 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, вертольотів - 7192 (+0) од, вертольотів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2476 (+1), крилаті ракети - 932 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5845 (+3) од, спеціальна техніка / special equipment - 359 (+2)", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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