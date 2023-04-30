Окупанти випустили 135 снарядів по території Херсонської області за добу, одна людина загинула, одна поранена

Територію Херсонської області за добу противник обстріляв 27 разів, випустив 135 снарядів із важкої артилерії, танків, градів і БПЛА, одна людина загинула, ще одну поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 27 обстрілів, випустивши 135 снарядів із важкої артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв двічі. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

Прокудін уточнив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Також він зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 71 людину.