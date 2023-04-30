Події

08:27 30.04.2023

ЗС України за добу знищили 470 окупантів, два танки, шість артсистем і чотири БПЛА

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ЗС України за добу знищили 470 окупантів, два танки, шість артсистем і чотири БПЛА

За минулу добу ЗСУ знищили 470 окупантів, 2 танки, 5 бронемашин, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ППО, 4 БПЛА і 8 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 190510 (+470) осіб ліквідовано, танків - 3699 (+2) од, бойових броньованих машин - 7189 (+5) од, артилерійських систем - 2914 (+6) од, РСЗВ - 544 (+1) од, засоби ППО - 295 (+1) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2475 (+4), крилаті ракети - 932 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5842 (+6) од, спеціальна техніка - 357 (+2)", - ідеться у зведенні на фейсбук-сторінці у неділю.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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