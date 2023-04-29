У неділю в південних і східних областях буде дощова погода, у північних - можливі заморозки навіть у повітрі

У південних, східних, більшості центральних областей вночі, в неділю, 30 квітня будуть помірні, у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями значні дощі, вдень невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі очікується 5-10° тепла, вдень 10-15°.

На решті територій без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах удень подекуди невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у північних, Вінницькій і Хмельницькій областях і в повітрі заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с. У південно-східній частині країни місцями пориви 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві в неділю, 30 квітня, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі заморозки 0-2°; температура вдень 13-15° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського. Бориса Срезневського в Києві 30 квітня найвища температура вдень була 30,2 градуса у 2012 році, найнижча вночі -1,5 градусів у 1940 році.

У понеділок, 1 травня, у південно-східній частині синоптики очікують місцями невеликий дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°. На решті територій без опадів; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла.

Вітер північно-західний із переходом південно-східний, 5-10 м/с. На високогір'ї Карпат без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у столиці 1 травня також не очікується опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 15-17°.