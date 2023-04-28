В умовах підготовки України до контрнаступу в партнерів не може бути жодних оборонних табу - Зеленський

В умовах підготовки України до контрнаступу в її партнерів не може бути жодних оборонних табу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Кожна надана Україні допомога, система ППО, військовий літак, кожна гармата та одиниця бронетехніки, якими ми захищаємося від російської агресії, - це врятовані життя наших людей. Вважаю, що одним із головних висновків із нашої сьогоднішньої розмови (з лідерами Чехії та Словаччини - ІФ-У) має стати висновок про те, що в питаннях безпекової допомоги не може бути жодних оборонних табу. Кожне штучно обране обмеження для України - це лише чергова терористична можливість для РФ", - заявив Зеленський на пресконференції з лідерами Чехії та Словаччини в Києві в п'ятницю.

Абсолютно справедливо надати українським воїнам усе те, що необхідно для захисту життя людей, зазначив він.

"Зокрема, це стосується далекобійної зброї, сучасної авіації, достатньої кількості артилерії та бронетехніки. Ми готуємося до контрнаступу", - наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що обговорив із Петром Павлом і Зузаною Чапутовою питання того, як зупинити РФ і притягнути до відповідальності всіх російських убивць за злочини в Україні.

Крім того, співрозмовники обговорили необхідність посилення ЄС і НАТО завдяки інтеграції з Україною та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Ми очікуємо амбітних рішень, які посилять безпеку. Час прибрати будь-яку невизначеність у Європі щодо неї", - резюмував глава держави.