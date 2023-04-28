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09:12 28.04.2023

Російський терор отримає справедливу відповідь від України та світу - Зеленський

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Російський терор отримає справедливу відповідь від України та світу - Зеленський

Російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає, написав у телеграм-каналі в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають", - написав також він.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини", - нагадав Зеленський.

Він висловив "співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор" і подякував "нашим Повітряним силам, нашим зенітникам, усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей".

 

Теги: #зеленський

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