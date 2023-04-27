Херсонський колаборант Сальдо відкрив у Великій Британії компанію, пов'язану із зерном

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо відкрив власну компанію у Великій Британії, незважаючи на запроваджені проти нього раніше санкції, повідомляє The Guardian.

Згідно з матеріалами видання, уряд Великої Британії в червні 2022 року заморозив усі британські активи, якими володіє Сальдо, і заборонив йому в'їзд до країни. Британські офіційні особи звинувачують його в просуванні політики і дій, які дестабілізують Україну і підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України.

Незважаючи на це, з листопада він значиться власником британської компанії з адресою в Лондоні. У документах компанії йдеться про те, що капітал Grainholding становить 1 мільйон фунтів стерлінгів, половина акцій належить Сальдо, а інша частина належить ще одному громадянину України. Компанія спеціалізується на торгівлі сільськогосподарською продукцією.

У виданні зазначають, що Реєстраційна палата Великої Британії не вимагає підтвердження особи при створенні компаній. При цьому запис Сальдо в санкційному списку було оновлено після реєстрації Grainholding даними з установчих документів компанії. Таким чином передбачається, що влада Великої Британії знала про її існування і вважала документи справжніми.

Представник уряду відмовився повідомити, чи було вжито якихось дій проти Grainholding, яка, як і раніше, значиться в списку активних компаній.

"Ми не коментуємо окремі випадки", - сказав він.