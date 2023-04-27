Події

13:28 27.04.2023

У Нацгвардії повідомили про утримання логістичних шляхів на захід від Бахмута

1 хв читати
У Нацгвардії повідомили про утримання логістичних шляхів на захід від Бахмута

Бійці Національної гвардії України утримали життєво важливі шляхи постачання на захід від Бахмута Донецької області, повідомив заступник директора департаменту планування із застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, на бахмутському напрямку силами 4 бригади оперативного призначення ім. Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці міста та завдано нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.

Водночас, за словами Уршаловича, маючи чисельну перевагу і не зважаючи на втрати, "ворог намагається просуватися по тілах своїх загиблих, і якщо це десь вдається, то за кремлівською логікою оцінюється як "суттєвий успіх".

На авдіївському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти продовжували безуспішні наступальні дії.

Уршалович повідомив, що підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрат у живій силі та техніці в районах Мар'їнки, Спартака, Пісків.

Теги: #бахмут #утримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 26.04.2023
Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку тривають, за добу на сході України відбито 43 атаки окупантів - Генштаб ЗСУ

Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку тривають, за добу на сході України відбито 43 атаки окупантів - Генштаб ЗСУ

13:32 25.04.2023
За добу в Бахмуті знищено 175 окупантів, п'ять безпілотників і чотири склади боєприпасів - Череватий

За добу в Бахмуті знищено 175 окупантів, п'ять безпілотників і чотири склади боєприпасів - Череватий

12:01 25.04.2023
Російські штурмові війська в Бахмуті використовують смартфони із застосунком AlpineQuest GPS - Сирський

Російські штурмові війська в Бахмуті використовують смартфони із застосунком AlpineQuest GPS - Сирський

13:12 24.04.2023
Сирський: У Бахмуті наші воїни не лише ведуть оборонні дії, а й активно контратакують

Сирський: У Бахмуті наші воїни не лише ведуть оборонні дії, а й активно контратакують

09:48 24.04.2023
Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

19:43 22.04.2023
Українські прикордонники за добу відбили чотири атаки противника в Бахмуті, знешкодили 13 окупантів

Українські прикордонники за добу відбили чотири атаки противника в Бахмуті, знешкодили 13 окупантів

20:19 21.04.2023
Запеклі бої за Бахмут тривають, РФ витрачає значні людські ресурси заради невеликої вигоди - Міллі

Запеклі бої за Бахмут тривають, РФ витрачає значні людські ресурси заради невеликої вигоди - Міллі

19:29 20.04.2023
Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила військову техніку

Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила військову техніку

13:25 20.04.2023
"Вагнерівці" примусово депортували дітей із Бахмута - прокуратура

"Вагнерівці" примусово депортували дітей із Бахмута - прокуратура

12:30 20.04.2023
Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

Окупанти облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС - британська розвідка

Зеленський про обстріл Миколаєва: РФ не перестає доводити, що основна мета війни - терор і геноцид українців

ЗС України знищили понад 500 окупантів, 2 танки, 10 артсистем і 3 РСЗВ за добу

У Миколаєві кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ збільшилася до 23 людей

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із Папою Римським і прем'єром Ватикану допомогу в досягненні всіх кроків за формулою миру Зеленського

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні загинув продюсер італійського видання La Repubblica Бітік, а журналіст Коррадо Дзуніно був поранений

Країни НАТО поставили Києву вже понад 98% обіцяної бойової техніки - Столтенберг

Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

СБУ встановила особу окупанта, який убивав українських військовополонених після допитів

Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном і Міллі постачання зброї та боєприпасів

Мінреінтеграції: Після деокупації в Криму має бути створено військову адміністрацію, а потім - військово-цивільну

Урядова комісія подала до Кабміну звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера в Броварах

Ізраїль продовжив перебування українських біженців до кінця липня та зняв певні обмеження щодо працевлаштування

Румунія очікує заборони Єврокомісією імпорту до країни українського зерна до 5 червня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА