У Нацгвардії повідомили про утримання логістичних шляхів на захід від Бахмута

Бійці Національної гвардії України утримали життєво важливі шляхи постачання на захід від Бахмута Донецької області, повідомив заступник директора департаменту планування із застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, на бахмутському напрямку силами 4 бригади оперативного призначення ім. Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці міста та завдано нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.

Водночас, за словами Уршаловича, маючи чисельну перевагу і не зважаючи на втрати, "ворог намагається просуватися по тілах своїх загиблих, і якщо це десь вдається, то за кремлівською логікою оцінюється як "суттєвий успіх".

На авдіївському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти продовжували безуспішні наступальні дії.

Уршалович повідомив, що підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрат у живій силі та техніці в районах Мар'їнки, Спартака, Пісків.