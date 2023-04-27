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09:56 27.04.2023

У Києві ще на 9 см піднявся рівень води в Дніпрі, загрози промоб'єктам і житловим масивам немає - військова адміністрація

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У Києві ще на 9 см піднявся рівень води в Дніпрі, загрози промоб'єктам і житловим масивам немає - військова адміністрація

Рівень води в Дніпрі піднімається третій день поспіль після деякого спаду, за минулу добу - на 9 см, станом на 9:30 четверга становить 9309 см над рівнем моря, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період у межах Києва він піднявся на 26 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 40 см", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, в українській столиці залишаються підтопленими заплавні території - острови в парку "Муромець", Гідропарку, на Трухановому острові, у Галерній затоці, на Корчуватому, приватні ділянки в районі Осокорків.

"На цей момент рівень повені на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об'єктам і житловим масивам міста. Тим не менше влада міста і всі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій", - додав Попко.

Теги: #київ #дніпро #рівень_води

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