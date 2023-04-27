Кличко у Вашингтоні закликав партнерів України посилити військову допомогу

Мер Києва Віталій Кличко у Вашингтоні (США) закликав партнерів України посилити військову допомогу.

"Скрізь говорили про те, що Україна потребує подальшої підтримки партнерів – озброєнням, фінансами. Оскільки момент зараз – критичний. І антипутінська коаліція має посилити допомогу Україні. Щоб Україна перемогла. Щоб переміг цивілізований, демократичний світ", - написав він у телеграм- канал.

Він зазначив, що у Вашингтоні зустрівся, зокрема, з головою сенатського комітету із судової системи сенатором Ліндсі Гремом та сенатором Томом Коттоном, головою підкомітету з фінансування міжнародних операцій Палати представників Конгресу США конгресменом Діаз-Балартом.

"Також виступили у Національному фонді за демократію та поспілкувалися з його президентом Деймоном Вілсоном, представниками уряду США, політиками та дипломатами", - зазначив мер.

Також Кличко взяв участь у дискусії в Atlantic Council.