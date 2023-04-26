З російського полону за час повномасштабної війни повернуто 2 279 українців та українок як військових, так і цивільних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Хочу подякувати всій нашій команді, яка займається обмінами. Сьогодні вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. ", - розповів президент у вечірньому відеозверненні.

Як наголосив Зеленський, Україна має повернути всіх своїх людей із полону. При цьому він подякував усім українським воїнам на передовій, які збирають поповнення для обмінного фонду, а також державні органи, підключені до повернення українців додому.

"Кожен російський полонений - це можливість обміну нашої людини. Про всіх пам'ятаємо. І навіть якщо по конкретній людині немає точної інформації про те, що з нею сталося, де вона може перебувати - таку людину все одно шукають і всі перевіряють настільки, наскільки це можливо, Україна має повернути всіх своїх, навіть якщо це особливо важко - як, зокрема, за деякими категоріями полонених, і це не тільки військовополонені, яких важко повертати, а й цивільні полонені, це одна з тих категорій, за якими складно. Щоправда складно", - сказав глава держави.