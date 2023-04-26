У Херсонській області збито шість ворожих БПЛА

Шість безпілотних літальних апаратів російських окупантів збито в небі над Херсонською областю в середу, повідомляють у телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Військовослужбовці мобільних вогневих груп повітряного командування "Південь" знищили шість ворожих безпілотних літальних апаратів: 5 - ударних БПЛА "Ланцет" і 1 - БПЛА "Мерлін-ВР", - ідеться в повідомленні.

Раніше в повітряному командуванні "Південь" повідомили про знищення тільки одного БПЛА "Мерлін" у Херсонській області в середу.