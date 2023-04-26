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18:22 26.04.2023

Мир за рахунок територіальних компромісів неможливий - Зеленський за підсумками розмови з Сі Цзіньпіном

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Мир за рахунок територіальних компромісів неможливий - Зеленський за підсумками розмови з Сі Цзіньпіном

Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів, написав у телеграм-каналі в середу президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Під час годинного спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України", - написав він.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - наголосив Зеленський.

За його словами, під час бесіди обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. "До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", - зазначив президент.

Теги: #мир #цзіньпін #зеленський

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