Спалах у небі над Києвом 19 квітня спричинений падінням метеора - Міжнародна метеорна організація

Міжнародна метеорна організація, що об'єднує дослідників метеорів, оприлюднила звіт про причини природного явища у вигляді яскравого спалаху, яке спостерігалося в Києві 19 квітня.

"19 квітня жителі столиці України Києва, яка періодично зазнає обстрілів російськими ракетами, були налякані яскравим спалахом у небі. Хоча це було не одразу зрозуміло, цього разу спалах був суто природним явищем, а саме дуже яскравим болідом (великий метеорит - ІФ-У)," - йдеться у звіті організації на офіційному сайті.

Як інформують дослідники, болід потрапив в об'єктиви камер о 21:57 за Києвом, а все видовище тривало не більше ніж п’ять секунд. Метеор також фіксували з великої відстані камери Європейської мережі спостережень за болідами (проєкт Астрономічного інституту Чеської академії наук, що діє у Словаччині у співпраці з Астрономічним інститутом Словацької академії наук) та камера приватного проєкту AllSky7 в Угорщині, що розташована в початковій школі Лайоша Бардоша у м. Фегердьярмат.

Як повідомляється, після аналізу відеозаписів траєкторію боліда було визначено з похибкою лише в кілька сотень метрів. Світіння метеора розпочалося на висоті 98 км над Великою Димеркою Броварського району Київської області. Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км на секунду.

Метеор із початковою масою 200-300 кг (діаметром близько пів метра) розпався на висоті 38 км на безліч уламків і пил. Як повідомляють дослідники, уповільнення боліда після спалаху свідчить про те, що найбільші фрагменти, які утворилися, мали масу менше ніж 1 кг. Ще один яскравий спалах стався на висоті 32,5 км, а інші менші спалахи відбулися на висотах 31, 30 і 29,5 км.