Повітряні сили України непричетні до спалаху в небі, який спостерігався напередодні ввечері - Ігнат

Повітряні сили України не мають стосунку до спалаху в небі столиці, який спостерігався вчора ввечері, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Повітряні сили не працювали в цьому напрямку, це однозначно. Вони працювали на східному напрямку, де було збито 10 "шахедів", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в четвер уранці.

За словами Ігната, для військових цей спалах також став несподіванкою, тому було оголошено повітряну тривогу. "Адже в країні йде війна. У небі з'явилося щось незрозуміле, це несподівано було для всіх. Тому командування оголосило тривогу для з'ясування всіх обставин".

Відповідаючи на запитання про те, що ж це було, Ігнат послався на компетентні джерела - на сайт НАСА, де це явище пояснили, імовірно, спалахом метеора, що входив у шари атмосфери, назвавши його "високоакустичною енергетичною подією".

Водночас він додав, що спалах могли бачити і в Білорусі.