Події

13:11 26.04.2023

РФ усе ще утримує в полоні 131 захисника Чорнобильської зони відчуження - глава Мінприроди

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РФ усе ще утримує в полоні 131 захисника Чорнобильської зони відчуження - глава Мінприроди

(на прохання Мінприроди уточнено кількість захисників ЧАЕС, які перебувають у полоні)

Російська Федерація утримує 131 представника Національної гвардії, захоплених у полон під час окупації Чорнобильської зони відчуження на початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"На жаль, на сьогодні ще значна частина людей, яких окупанти забрали з ЧАЕС у полон, залишається там. Це 131 захисник станції - нацгвардійці. Працівників ЧАЕС усіх повернуто додому", - сказав він на брифінгу під час відвідування зони відчуження у 37-му річницю аварії на ЧАЕС у середу.

За даними Мінприроди, спочатку у полоні перебували 169 захисників станції.

Водночас Стрілець зазначив, що президент України Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак докладають максимум зусиль для повернення українців із російського полону.

Він наголосив, що вкрай важливо пам'ятати про подвиг працівників ЧАЕС, які 35 днів були під окупацією ворога.

Як повідомлялося, окупація Зони відчуження тривала з 24 лютого до 31 березня 2022 року.

Теги: #чаес #полон #нацгвардійці

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