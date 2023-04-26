Росіяни до полудня обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей іще сім разів - ОК "Північ"

Російські війська весь ранок, починаючи з 6:35, обстрілювали прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Станом на 12:00 26 квітня російська армія ще сім разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Застосовували артилерію, міномети, РСЗВ і гелікоптери", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в середу.

Як уточнюється в повідомленні ОК "Північ" у фейсбуці, зафіксовано 72 прильоти в районі різних населених пунктів, зокрема Медведівки, Середини-Буди, Сидорівки, Чернацького та Грем'яча. "Дані про постраждалих серед мирного населення не надходили", - ідеться в повідомленні.