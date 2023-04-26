Події

10:42 26.04.2023

Український генпрокурор: Високо цінуємо експертну та технічну допомогу Ради Європи, вдячні за підтримку у створенні Реєстру збитків

1 хв читати
Український генпрокурор: Високо цінуємо експертну та технічну допомогу Ради Європи, вдячні за підтримку у створенні Реєстру збитків

Український генеральний прокурор Андрій Костін обговорив поглиблення співпраці з директором Директорату з координації програм Ради Європи Клаусом Нойкірхом, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

"Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із директором Директорату з координації програм Ради Європи Клаусом Нойкірхом. Обговорювали співпрацю в рамках Плану дій РЄ для України на 2023-2026 роки "Стійкість, відновлення, відбудова", презентованого напередодні в Києві", - йдеться в повідомленні відомства.

"Це першочергові пріоритети після нашої спільної перемоги. Ми високо цінуємо нашу співпрацю та експертну і технічну допомогу, яку Рада Європи надає Україні", - наведено в повідомленні слова Костіна.

Генпрокурор також подякував за підтримку у створенні Реєстру збитків, наголосивши на його важливості та необхідності, оскільки реєстр є складовою частиною міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить постраждалим виплати компенсацій за шкоду, завдану агресором.

Згідно з повідомленням, український генпрокурор розповів про створення у складі Офісу генпрокурора Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів. "Наразі це пілотний проєкт. У майбутньому ми розглядаємо створення такого центру для потерпілих від усіх видів злочинів. Це один із кроків на шляху до того, щоб прокуратура діяла на основі людиноцентричного підходу", - зазначив він.

 

Теги: #прокуратура #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 24.04.2023
Український генпрокурор: Створюємо міжнародний механізм, який дасть змогу контролювати кожен цент міжнародної допомоги Україні

Український генпрокурор: Створюємо міжнародний механізм, який дасть змогу контролювати кожен цент міжнародної допомоги Україні

17:20 21.04.2023
Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

16:42 20.04.2023
У нас винятковий рівень співпраці з командою генпрокурора США - Костін

У нас винятковий рівень співпраці з командою генпрокурора США - Костін

10:40 20.04.2023
Костін у зверненні до комітету Конгресу США: Ініціатива криміналізації злочинів проти людяності надихає на активні дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні

Костін у зверненні до комітету Конгресу США: Ініціатива криміналізації злочинів проти людяності надихає на активні дії для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні

19:51 17.04.2023
Витік секретної інформації в США не вплине на спільну роботу з розслідування воєнних злочинів - Костін

Витік секретної інформації в США не вплине на спільну роботу з розслідування воєнних злочинів - Костін

11:43 15.04.2023
Генпрокурор України обговорив з президентом Литви Науседою питання створення спецтрибуналу щодо агресії Росії

Генпрокурор України обговорив з президентом Литви Науседою питання створення спецтрибуналу щодо агресії Росії

11:22 15.04.2023
В Україні 469 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

В Україні 469 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

17:59 11.04.2023
В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

17:58 10.04.2023
В Україні заочно судитимуть іще 56 депутатів Держдуми РФ, які проголосували за незалежність "Л/ДНР"

В Україні заочно судитимуть іще 56 депутатів Держдуми РФ, які проголосували за незалежність "Л/ДНР"

10:46 09.04.2023
468 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

468 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми маємо зробити все, щоб не дати Росії жодного шансу використовувати атомну енергетику для шантажу України й цілого світу

1 і 9 травня не будуть вихідними у 2023 році

За добу ворог втратив 640 одиниць особового складу, чотири танки, 14 артсистем і три БПЛА

Україна буде реальним постачальником безпеки - Зеленський

Ніхто не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий

ОСТАННЄ

У ПАР дезавуюють інформацію про можливий вихід країни з МКС

Зеленський: Ми маємо зробити все, щоб не дати Росії жодного шансу використовувати атомну енергетику для шантажу України й цілого світу

Урядова делегація прибула до Риму для участі в конференції з відновлення України

Кремль продовжує уникати відверто репресивних заходів, імовірно, з побоювань за стабільність путінського режиму - ISW

Росіяни за добу 21 раз обстріляли Херсонську територіальну громаду, жертв немає - міськрада

1 і 9 травня не будуть вихідними у 2023 році

Росіяни за ніч завдали 67 ударів по Запорізькій області, зафіксовано 37 нових руйнувань, люди не постраждали

Унаслідок ракетного удару по Куп'янську загинули дві жінки, четверо людей госпіталізовано

Відомості секретних документів Пентагону не вплинуть на відносини Південної Кореї та США

Ракета SpaceX стартує на орбіту з новою партією інтернет-супутників Starlink

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА