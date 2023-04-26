Український генпрокурор: Високо цінуємо експертну та технічну допомогу Ради Європи, вдячні за підтримку у створенні Реєстру збитків

Український генеральний прокурор Андрій Костін обговорив поглиблення співпраці з директором Директорату з координації програм Ради Європи Клаусом Нойкірхом, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

"Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із директором Директорату з координації програм Ради Європи Клаусом Нойкірхом. Обговорювали співпрацю в рамках Плану дій РЄ для України на 2023-2026 роки "Стійкість, відновлення, відбудова", презентованого напередодні в Києві", - йдеться в повідомленні відомства.

"Це першочергові пріоритети після нашої спільної перемоги. Ми високо цінуємо нашу співпрацю та експертну і технічну допомогу, яку Рада Європи надає Україні", - наведено в повідомленні слова Костіна.

Генпрокурор також подякував за підтримку у створенні Реєстру збитків, наголосивши на його важливості та необхідності, оскільки реєстр є складовою частиною міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить постраждалим виплати компенсацій за шкоду, завдану агресором.

Згідно з повідомленням, український генпрокурор розповів про створення у складі Офісу генпрокурора Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів. "Наразі це пілотний проєкт. У майбутньому ми розглядаємо створення такого центру для потерпілих від усіх видів злочинів. Це один із кроків на шляху до того, щоб прокуратура діяла на основі людиноцентричного підходу", - зазначив він.