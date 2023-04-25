Росіяни надвечір обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії, постраждали дві жінки

Російські війська надвечір обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район: постраждали дві жінки, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сьогодні під вечір ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь із важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, у Марганці пошкоджено 2 адміністративні будівлі, 8 приватних будинків, кілька п'яти- і двоповерхових житлових будинків. "Знищено 2 господарські будівлі, 12 - понівечено. Розбито газопровід і лінії електропередачі. Загорівся гараж. Рятувальники вогонь уже загасили", - наводить подробиці обстрілу голова Дніпропетровської ОВА.

"У Нікополі пошкоджено приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин і автомобілі", - повідомив він.

"Обстеження територій триває. Інформація уточнюється", - зазначив Лисак.