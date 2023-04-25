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16:11 25.04.2023

Лісовий: Рівень зарплати педагога має залежати від рівня кваліфікації та від низки інших чинників

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Лісовий: Рівень зарплати педагога має залежати від рівня кваліфікації та від низки інших чинників

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що рівень заробітної плати педагога має залежати від рівня кваліфікації та від низки інших чинників.

"Якою має бути зарплата вчителів?" - це перше запитання, яке мені поставив президент на нашій співбесіді. Я назвав суму, яку вважаю гідною, але, на жаль, наразі ми не можемо її досягти. Учитель - це без пафосу творець нації. Погоджуєтеся? І якщо це так, то скільки він має отримувати? Можливо, як військовий? Але військові також мають різну зарплату: на "нулі" це 100 тисяч, а в тилу - 20", - сказав Лісовий в інтерв'ю освітньому проєкту "Освіторія".

Міністр наголосив, що в цьому питанні насамперед треба визначитися, які критерії враховуватимуться під час визначення заробітної плати вчителя.

"Рівень заробітної плати має залежати від рівня кваліфікації та від низки інших факторів", - заявив він.

Лісовий наголосив, що в питанні зарплати педагогів є бажання і є мета побудувати принципово нові моделі оплати праці, але водночас є і реальні можливості, і застереження.

"У будь-якому разі для початку потрібно напрацьовувати механізми. І для моєї команди це одне з пріоритетних завдань", - констатував він.

Серед іншого, міністр розповів, що за березень його зарплата становила 27 тис. грн.

Теги: #міносвіти #зарплати #лісовий

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