Події

00:23 25.04.2023

Військові вважають за краще говорити про результат завершення операції

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Військові вважають за краще говорити про результат завершення операції

Бойові дії, що тривають на Донбасі, - безперервний динамічний процес і рух з обох сторін, тому військові вважають за краще говорити про результат завершення операції, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Бойові дії, які тривають зараз на сході, - це безперервний динамічний процес. Постійний рух з обох сторін. Саме тому військові вважають за краще говорити про результат завершення операції", - написала вона.

За її словами, тому у щоденних зведеннях можна бачити, на якому напрямку сьогодні є наступ, а завтра його не може бути.

"Зупинили, ворог перегруповується. Позиції можемо сьогодні у боях втратити, а наступного дня повернути", - зазначила вона.

В оперативному командуванні "Південь", у свою чергу, анонсували незабаром "хороші новини", але при цьому закликали дотримуватись інформаційної тиші.

"Три крайні доби у нас досить потужні результати бойової роботи – від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається потрапляти та знищувати артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони противника", - розповіла в ефірі національного телемарафону речник Об'єднаного координаційного прес-центру оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що українські військові поки що працюють у контрбатарейному режимі.

"Тому, якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо хороші новини", - зазначила Гуменюк.

Теги: #україна #зсу #операція

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