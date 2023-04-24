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21:05 24.04.2023

АРМА готується оголосити конкурс з відбору управителя активами "Карпатнафтохім", але акцентує увагу на проблемах із ними

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АРМА готується оголосити конкурс з відбору управителя активами "Карпатнафтохім", але акцентує увагу на проблемах із ними

Національне агентство України з питань виявлення, пошуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), готується оголосити конкурс з відбору управителя переданими йому в жовтні 2022 року активами ТОВ "Карпатнафтохім", але звертає увагу на виявлені проблеми з цими активами.

"АРМА проведено збір інформації, зокрема отримано фінансову звітність ТОВ "Карпатнафтохім" за 2020-2021 рр. та 9 місяців 2022 року. Після отримання та опрацювання всієї зібраної інформації, офіційного повідомлення правоохоронних органів про виявлені проблеми, Агентством здійснено заходи щодо оголошення конкурсного відбору управителя вказаними арештованими активами", - ідеться в повідомленні на сайті АРМА в понеділок.

Згідно з ним, про оголошення конкурсу, його умови та строки прийому документів від учасників буде повідомлено окремо.

При цьому щодо виявлених проблем, АРМА зазначає, що в судовій ухвалі про передачу активу та даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було виявлено невідповідність, а саме певне майно, зазначене в ухвалі як власність заарештованого товариства (виробничі будівлі, цехи, цистерни), не належить йому відповідно до актуальних відомостей у Реєстрі.

З огляду на це, агентство заявляє, що укладення нотаріального договору управління зазначеним майном неможливе.

Там уточнили, що про виявлену невідповідність АРМА невідкладно повідомило прокурора офіційним листом.

Крім того, як зазначають в агентстві, з аналізу тексту постанови випливає, що в управління АРМА не передано виробничих потужностей (основних засобів) підприємства, а це унеможливлює виробництво продукції майбутнім управителем навіть за умови передачі йому 100% корпоративних прав. До того ж згідно із законом, під час здійснення повноважень власника корпоративних прав управитель зобов'язаний узгоджувати свої дії з власником таких активів.

Там також звернули увагу, що після отримання активу в управління співробітники АРМА тричі намагалися здійснити огляд підприємства, проте жодного разу не були допущені на територію.

"Агентство зверталося до прокурора з проханням допомогти в отриманні доступу до переданих в управління об'єктів нерухомості, але відповіді не отримало", - акцентували в АРМА.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив про арешт корпоративних прав і 35 об'єктів нерухомості одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин ТОВ "Карпатнафтохім" (м.Калуш, Івано-Франківська обл.) на суму понад 2,3 млрд грн.

За наявною у слідства інформацією, протягом 2017-2022 років посадові особи підприємства у змові з невстановленими особами, яким підконтрольні кіпрські Fanlo Holdings Limited, Lukoil Investments Cyprus Ltd і НК "Лукойл" (РФ), ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. Слідчі також вважають, що понад 5 млрд грн з метою їхньої легалізації було протиправно перераховано на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії.

У жовтні 2022 року Братський районний суд Миколаївської області заарештував і передав в управління АРМА "Карпатнафтохім".

Згідно з оприлюдненими в єдиному судовому реєстрі постановами суду від 21 жовтня 2022 року, йдеться про 35 об'єктів заарештованого нерухомого майна "Карпатнафтохім" і рухомого майна, яке належить Karpaty Chemical B.V. (Нідерланди), та корпоративних прав на 100% статутного капіталу "Карпатнафтохім".

У лютому 2017 року НК "Лукойл" (РФ) заявила про продаж контрольного пакета "Карпатнафтохім". 100% ТОВ належить Karpaty Chemical B.V. (Нідерланди), кінцевими бенефіціарами якого є Ільхам Мамедов, який раніше очолював ПІІ "Лукойл-Україна" і гендиректор "Техінсервіс" Ігор Щуцький.

"Карпатнафтохім" у червні 2017 року відновив роботу після п'ятирічного простою. Підприємство виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор та суспензійний ПВХ.

 

 

Теги: #нафтогаз #енергетика #хімія

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