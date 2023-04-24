Події

20:00 24.04.2023

Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

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Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

 Від швидкості постачання зброї та виконання вже схвалених рішень партнерів України прямо залежить життя людей, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок.

Говорячи про візит до Житомира прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, Зеленський зазначив, що під час переговорів "обговорили рішення щодо амуніції, яке досі на реалізації в інших наших партнерів у ЄС".

"Той випадок, коли від швидкості постачання і виконання вже ухвалених рішень прямо залежить життя людей", - сказав Зеленський.

Наразі в ЄС тривають дискусії, яким чином виконати рішення щодо постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів.

"Я дякую Естонії за готовність сприяти комунікації з іншими партнерами", - сказав Зеленський.

Теги: #житомир #зеленський

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