Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

Від швидкості постачання зброї та виконання вже схвалених рішень партнерів України прямо залежить життя людей, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок.

Говорячи про візит до Житомира прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, Зеленський зазначив, що під час переговорів "обговорили рішення щодо амуніції, яке досі на реалізації в інших наших партнерів у ЄС".

"Той випадок, коли від швидкості постачання і виконання вже ухвалених рішень прямо залежить життя людей", - сказав Зеленський.

Наразі в ЄС тривають дискусії, яким чином виконати рішення щодо постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів.

"Я дякую Естонії за готовність сприяти комунікації з іншими партнерами", - сказав Зеленський.