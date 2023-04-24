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16:26 24.04.2023

Прем'єр Естонії сподівається на виконання ЄС зобов'язання про постачання в Україну 1 млн артилерійських боєприпасів

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Прем'єр Естонії сподівається на виконання ЄС зобов'язання про постачання в Україну 1 млн артилерійських боєприпасів

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що сподівається на виконання державами Європейського Союзу виконання свого зобов'язання щодо постачання в Україну 1 млн артилерійських боєприпасів.

"Свобода має перемогти тиранію. У цьому полягає наш спільний мотив і фокус номер один щодо зброї, боєприпасів і навчання (українських військових - ІФ-У). Усе це має тривати в достатніх масштабах, щоб Україна перемогла у війні", - заявила Каллас на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі.

З огляду на це, наголосила прем'єр Естонії, вона запропонувала Європейському Союзу спільну закупівлю 1 млн артилерійських снарядів для прямої передачі їх Україні.

"Рішення (в Євросоюзі про передачу боєприпасів - ІФ-У) було ухвалено в березні. І зараз нам треба переконатися, що його буде належним чином виконано", - сказала вона, зазначивши, що уряд Естонії вже ухвалив рішення щодо постачання своїх снарядів в Україну.

"Ми виконуємо свою функцію, і я сподіваюся, що також усе це буде зроблено й іншими", - резюмувала Каллас.

Раніше глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, перебуваючи на зустрічі з міністром закордонних справ ЄС у Люксембурзі, заявив, що ЄС зможе до кінця 2023 року виконати план щодо постачання Україні 1 млн боєприпасів.

Теги: #естонія #каллас

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