Кожен день тиші в тилу здобувається у жорстоких боях на передовій - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у недільному відеозверненні подякував військовослужбовцям і рятувальникам.

"35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського, 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ", десантники нашої "Сімдесятдевʼятки" – дякую вам, воїни! Незмінно хоробрі й міцні! 80-та бригада ДШВ – дякую за зразкове знищення ворога під Бахмутом. Молодці, хлопці! 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи – дякую за стійкість, за захист позицій, а отже, за захист України!" - сказав він.

За словами Зеленського, "важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо. Всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день… Кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях! Будь ласка, прошу, шануйте це".

"Завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо", - закликав Зеленський.

Він також подякував психологам, привітав їх із професійним святом, яке відзначається в Україні в неділю. "Сьогодні в нашій державі професійний день психолога і я дякую всім, хто обрав саме цю професію та присвячує своє життя здоров'ю інших", - сказав Зеленський.

Він також нагадав про те, що 23 квітня відзначається Всесвітній день книги та авторського права. "Важливо, щоб через українську книжку, українське бачення світу все це об'єднувало наших людей, зберігало зв'язок із домом", - сказав він.

За словами президента, "ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї".