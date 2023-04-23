Події

16:44 23.04.2023

Кількість постраждалих унаслідок обстрілів Херсонської області зросла до трьох осіб - Офіс генпрокурора

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Російські окупанти в неділю, 23 квітня, вкотре обстріляли населені пункти Білозерської та Станіславської громад Херсонської області, за попередніми даними, постраждало троє осіб, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Травм різного ступеня дістали щонайменше троє мирних жителів. За попередніми даними, ворог завдав артилерійських ударів та атакував керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За фактом обстрілів Олешківська окружна прокуратура розпочала провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення правил та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також окупанти із застосуванням артилерії завдали удару по кладовищу села Гаврилівка Новоолександрівської громади, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"На щастя, мирні люди не постраждали", - зазначається в телеграм-каналі.

В ОВА нагадали, що з 4 квітня в Херсонській області діє заборона на відвідування кладовищ і місць поховань.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу села Кізомис Білозерської громади постраждали двоє людей: 85-річна жінка дістала поранень голови та грудної клітки, у 57-річної жінки поранена рука. Обидві були госпіталізовані до Херсона.

Також Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю місцевої школи, автомобіль правоохоронців і близько 25 житлових будинків.

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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