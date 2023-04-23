Держприкордонслужба зафіксувала відтік 34 тис. з України після завершення великодніх свят

Чистий відтік з України на тижні з 15 до 21 квітня становив 34 тис. осіб порівняно з припливом 56 тис. тижнем раніше, що пояснюється завершенням великодніх свят.

За даними Держприкордонслужби у Facebook, потік на виїзд з України на зазначеному тижні трохи зріс - із 246 тис. до 254 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд знизився з 302 тис. до 220 тис. осіб.

За день до православного Великодня приплив становив 9 тис., тоді як у всі наступні дні тижня фіксували відтік від 5 тис. до 11 тис. осіб на добу.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, 16-го тижня року знизилася зі 123 тис. до 110 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 459 до 418, що, імовірно, пов'язано з обмеженнями, введеними Польщею, Словаччиною та Угорщиною на вивезення аграрної продукції.

Держприкордонслужба уточнює, що 16-17 квітня кількість авто впала до рекордно низьких 11-12 тис. на день, проте повернулася до традиційних 19 тис. до кінця тижня.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала чистий відтік з України - 29,6 тис. осіб порівняно з припливом 49,4 тис. тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі збільшився зі 157,3 тис. осіб до 177,4 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну знизився з 206,7 тис. осіб до 147,8 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 14 квітня 2023 року до Польщі з України прибуло 11,285 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 9,523 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнув 223 тис. осіб.

Однак відтоді і до православного Великодня в Україну в'їхало на 186 тис. осіб більше, ніж виїхало.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН на 18 квітня, кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 18 квітня досягла 5,044 млн, збільшившись за тиждень лише на 6 тис.