Події

15:25 23.04.2023

Держприкордонслужба зафіксувала відтік 34 тис. з України після завершення великодніх свят

2 хв читати
Держприкордонслужба зафіксувала відтік 34 тис. з України після завершення великодніх свят

 Чистий відтік з України на тижні з 15 до 21 квітня становив 34 тис. осіб порівняно з припливом 56 тис. тижнем раніше, що пояснюється завершенням великодніх свят.

За даними Держприкордонслужби у Facebook, потік на виїзд з України на зазначеному тижні трохи зріс - із 246 тис. до 254 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд знизився з 302 тис. до 220 тис. осіб.

За день до православного Великодня приплив становив 9 тис., тоді як у всі наступні дні тижня фіксували відтік від 5 тис. до 11 тис. осіб на добу.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, 16-го тижня року знизилася зі 123 тис. до 110 тис., а оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 459 до 418, що, імовірно, пов'язано з обмеженнями, введеними Польщею, Словаччиною та Угорщиною на вивезення аграрної продукції.

Держприкордонслужба уточнює, що 16-17 квітня кількість авто впала до рекордно низьких 11-12 тис. на день, проте повернулася до традиційних 19 тис. до кінця тижня.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала чистий відтік з України - 29,6 тис. осіб порівняно з припливом 49,4 тис. тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі збільшився зі 157,3 тис. осіб до 177,4 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі в Україну знизився з 206,7 тис. осіб до 147,8 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 14 квітня 2023 року до Польщі з України прибуло 11,285 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 9,523 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Проте з кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувався чистий відтік. Він тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнув 223 тис. осіб.

Однак відтоді і до православного Великодня в Україну в'їхало на 186 тис. осіб більше, ніж виїхало.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН на 18 квітня, кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 18 квітня досягла 5,044 млн, збільшившись за тиждень лише на 6 тис.

Теги: #держприкордонслужба #пасажиропотік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 15.04.2023
Приплив в Україну цього тижня залишився на високому рівні 56 тис. осіб

Приплив в Україну цього тижня залишився на високому рівні 56 тис. осіб

11:57 14.04.2023
Прикордонники передали компетентним органам священика УПЦ (МП) з компрометуючими матеріалами

Прикордонники передали компетентним органам священика УПЦ (МП) з компрометуючими матеріалами

11:24 11.04.2023
Прикордонники викрили схему незаконного переправлення людей через держкордон на Волині під виглядом водіїв

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення людей через держкордон на Волині під виглядом водіїв

19:37 26.03.2023
Українські фахівці-кінологи розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії

Українські фахівці-кінологи розпочали спеціалізований курс підготовки в Іспанії

18:38 24.03.2023
У Держкіно заявляють, що не мають впливу на Держприкордонслужбу в питанні виїзду суб'єктів кінематографії за кордон

У Держкіно заявляють, що не мають впливу на Держприкордонслужбу в питанні виїзду суб'єктів кінематографії за кордон

12:58 18.03.2023
Чистий приплив населення в Україну цього тижня знизився до 4 тис. осіб.

Чистий приплив населення в Україну цього тижня знизився до 4 тис. осіб.

20:20 11.03.2023
Чистий приплив в Україну цього тижня зріс до 16 тисяч

Чистий приплив в Україну цього тижня зріс до 16 тисяч

13:21 03.03.2023
САП передала до суду справу ексголови Держприкордонслужби Цигикала та його спільників

САП передала до суду справу ексголови Держприкордонслужби Цигикала та його спільників

15:15 25.02.2023
Чистий відплив населення з України минулого тижня зріс до 34 тис. - Держприкордонслужба

Чистий відплив населення з України минулого тижня зріс до 34 тис. - Держприкордонслужба

20:19 23.02.2023
Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гуменюк про перетин українськими військами Дніпра на Херсонщині: потрібно набратися терпіння

Противник 70 разів обстріляв Запорізьку область, є поранений - голова ОВА

ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

ЗС України, ймовірно, почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ворог перейшов в оборону

Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

ОСТАННЄ

Росіяни скоротили угруповання кораблів у Чорному морі до 7

На Миколаївщині збито російський розвідувальний безпілотник

Кіпр заблокував активи осіб і компаній, які допомагали РФ обходити санкції - ЗМІ

У понеділок в Україні збережеться тепла погода, короткочасні дощі пройдуть на Лівобережжі, у Криму та Карпатському регіоні

ОК "Південь": російські війська за минулу добу скинули на Херсон 5 керованих авіабомб

Демократія повинна відповідати силою на будь-які спроби автократії обнулити світовий порядок - Єрмак

У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, серед них великий десантний корабель і два підводні ракетоносії - ОК "Південь"

Паводок у Києві пішов на спад, рівень води знижується вже тиждень - КМВА

Данілов закликав надавати Україні більше зброї замість закликів до переговорів із РФ

Гуменюк про перетин українськими військами Дніпра на Херсонщині: потрібно набратися терпіння

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА