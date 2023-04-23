Данілов закликав надавати Україні більше зброї замість закликів до переговорів із РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав надавати Україні більше зброї замість закликів до переговорів з РФ.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, ініціативи мирного врегулювання, які лунають останнім часом, - це ніщо інше як проросійська миротворчість. Не треба нас постійно саджати за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для Росії аргумент спілкування", - написав Данілов у фейсбуці.

Як повідомлялося, італійська газета La Stampa, яку цитує видання Libero Quotidian, оприлюднила інтерв'ю з очільником Міноборони Італії Гвідо Крозетто, де той заявив про необхідність посадити Україну і Росію за стіл мирних переговорів. А також про те, що Китай міг стати посередником у цьому.