Події

19:39 22.04.2023

Український омбудсмен закликав посилити тиск на РФ у зв'язку з продовженням незаконних судилищ у Криму

2 хв читати
Український омбудсмен закликав посилити тиск на РФ у зв'язку з продовженням незаконних судилищ у Криму

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав посилити тиск на РФ у зв'язку з незаконними затриманнями кримських татар у Криму.

"Закликаю світову спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на РФ до повного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян", - повідомляється в телеграм-каналі омбудсмена в суботу.

Лубінець розповів, що підконтрольний Росії "Київський райсуд Сімферополя" ухвалив вирок кримському татарину Аппазу Куртамету у вигляді 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в'язниці.

"21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим" ("створенні збройного формування, керівництві таким формуванням чи його фінансуванні" ч.1 ст.208 КК РФ). За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату", - пояснив він.

Омбудсмен також нагадав, що Куртамета російські силовики затримали 23 липня 2022 року на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня зв'язок із ним зник. Про його місцеперебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого поточного року окупанти розпочали судилище.

"Росія не полишає репресивну політику щодо представників корінного народу Криму - кримських татар. Усі звинувачення на адресу громадян України надумані та мають політично вмотивоване підґрунтя, а вироки є незаконними", - наголосив Лубінець.

Також український омбудсмен зазначив, що Міжнародне гуманітарне право забороняє РФ застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованій території.

 

 

 

Теги: #омбудсмен #права #крим #арешти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 19.04.2023
МЗС України поділяє позицію комісара Ради Європи з прав людини щодо негайного припинення переслідувань кримськотатарського народу

МЗС України поділяє позицію комісара Ради Європи з прав людини щодо негайного припинення переслідувань кримськотатарського народу

21:12 18.04.2023
Освітній омбудсмен про скорочення кількості шкільних предметів: дітей потрібно вчити того, що їм справді потрібно в житті

Освітній омбудсмен про скорочення кількості шкільних предметів: дітей потрібно вчити того, що їм справді потрібно в житті

08:19 18.04.2023
Бойовиків ПВК "Вагнер", які зізналися у вбивстві українських дітей, необхідно ідентифікувати і покарати - Лубінець

Бойовиків ПВК "Вагнер", які зізналися у вбивстві українських дітей, необхідно ідентифікувати і покарати - Лубінець

12:48 14.04.2023
Рішення суду в Гаазі про стягнення з РФ $5 млрд за втрату "Нафтогазом" активів у Криму - прецедент для інших українських компаній - Вітренко

Рішення суду в Гаазі про стягнення з РФ $5 млрд за втрату "Нафтогазом" активів у Криму - прецедент для інших українських компаній - Вітренко

12:24 14.04.2023
КС відкрив провадження щодо конституційності Угоди між Україною та РФ про перебування ЧФ РФ в Україні від 2010 року

КС відкрив провадження щодо конституційності Угоди між Україною та РФ про перебування ЧФ РФ в Україні від 2010 року

11:52 14.04.2023
Освітяни зобов'язані щонайменше 10% часу на підвищення кваліфікації приділяти знанням із психологічної підтримки - освітній омбудсмен

Освітяни зобов'язані щонайменше 10% часу на підвищення кваліфікації приділяти знанням із психологічної підтримки - освітній омбудсмен

19:06 13.04.2023
Крим має і буде звільнений для гарантування безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях - Резніков

Крим має і буде звільнений для гарантування безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях - Резніков

12:07 13.04.2023
Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

17:26 11.04.2023
Омбудсмена РФ виключено з Європейської мережі національних інституцій з прав людини - Лубінець

Омбудсмена РФ виключено з Європейської мережі національних інституцій з прав людини - Лубінець

12:43 11.04.2023
14 областей України вже затвердили мовні програми - мовний омбудсмен

14 областей України вже затвердили мовні програми - мовний омбудсмен

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України ліквідували Мі-24 і чотири БПЛА противника

Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про санкції, у списку - російські партії, ЦВК РФ і шейх Малі

Іспанія має намір поставити Україні 6 танків "Леопард" уже найближчими днями

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

ОСТАННЄ

У Миколаївській області двоє жителів підірвалися на міні

ЄС може запропонувати в новому санкційному пакеті заборону на транзит багатьох товарів через Росію

Раді пропонують ввести кримінальну відповідальність за використання фейкових акаунтів у соцмережах

ЗС України ліквідували Мі-24 і чотири БПЛА противника

У Херсонській області на російській міні підірвався місцевий житель

Ворог збільшив патрулі та стеження за українцями в Енергодарі та посилив тиск на співробітників Запорізької АЕС - Генштаб

Українські прикордонники за добу відбили чотири атаки противника в Бахмуті, знешкодили 13 окупантів

Україні потрібно в десять разів більше допомоги від союзників, щоб завершити російську агресію цього року

Українські морпіхи знищили російський танк

Японія надала $471 млн у фонд URTF СБ для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА