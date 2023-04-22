Український омбудсмен закликав посилити тиск на РФ у зв'язку з продовженням незаконних судилищ у Криму

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав посилити тиск на РФ у зв'язку з незаконними затриманнями кримських татар у Криму.

"Закликаю світову спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на РФ до повного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян", - повідомляється в телеграм-каналі омбудсмена в суботу.

Лубінець розповів, що підконтрольний Росії "Київський райсуд Сімферополя" ухвалив вирок кримському татарину Аппазу Куртамету у вигляді 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в'язниці.

"21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим" ("створенні збройного формування, керівництві таким формуванням чи його фінансуванні" ч.1 ст.208 КК РФ). За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату", - пояснив він.

Омбудсмен також нагадав, що Куртамета російські силовики затримали 23 липня 2022 року на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня зв'язок із ним зник. Про його місцеперебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого поточного року окупанти розпочали судилище.

"Росія не полишає репресивну політику щодо представників корінного народу Криму - кримських татар. Усі звинувачення на адресу громадян України надумані та мають політично вмотивоване підґрунтя, а вироки є незаконними", - наголосив Лубінець.

Також український омбудсмен зазначив, що Міжнародне гуманітарне право забороняє РФ застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованій території.