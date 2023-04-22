НАЗК внесло ірландську Peninsula Petroleum Ltd до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє агентство.

"Поки росія, заробляючи на морському експорті нафти, підтримує свою економіку, Peninsula Petroleum Limited продовжує отримувати надприбутки і доставляти паливо для суден, які транспортують цю російську нафту. Великі танкери щодня залишають Росію через Балтійське море, незважаючи на те, що Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення в Україну", - ідеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в п'ятницю.

Peninsula Petroleum працює як глобальний постачальник бункерного палива, здійснює понад 25 000 постачань на рік і пропонує послуги з перепродажу палива, технічну експертизу, управління флотом і яхтові послуги.

Як наголошується в повідомленні НАЗК, незважаючи на те, що кілька компаній, які постачають бункерне паливо, припинили співпрацю з компаніями країни-агресора, Peninsula Petroleum усвідомлено продовжує постачати пальне танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ".

"Огляд даних AIS (система ідентифікації суден) у цьому районі показує, що Peninsula Petroleum щотижня постачає велику кількість пального танкерам, що прямують до або з держави-терориста", - йдеться в повідомленні НАЗК.

"Тож поки Росія всіляко шукає можливості підтримати свою економіку, ослаблену через дієвість світових санкцій, Peninsula Petroleum Limited прямо сприяє транспортуванню та продажу російської нафти через заправку та обслуговування її танкерів. Це демонструє підтримку та спонсорування війни компанією", - робить висновок НАЗК.