Кабмін заборонив стягувати комунальні заборгованості з переселенців з окупованих і прифронтових територій

Кабінет Міністрів України заборонив стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де тривають бойові дії.

"Уряд схвалив розроблену Мінреінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані РФ, відповідно до переліку Мінреінтеграції", - зазначено в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки та евакуювалися до безпечніших регіонів.

"Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби", - розповіли у відомстві.

Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.