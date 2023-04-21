Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії, який притягне до відповідальності найвище керівництво РФ, має бути інтернаціональним судовим органом, і що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу, то більше буде до нього довіри та превентивного ефекту в майбутньому, переконаний український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Це має бути інтернаціональний судовий орган. Цей орган повинен мати юрисдикцію щодо найвищого керівництва РФ - так званої трійки (президента, прем'єра і глави МЗС)... Що більше країн підтримають юрисдикцію цього трибуналу, то більше буде довіри, то більше буде превентивного ефекту щодо будь-якої країни, яка захоче знову стати агресором", - розповів Костін в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами генпрокурора, ці компоненти важливі для того, щоб мети створення Спецтрибуналу - покарати тих, хто розпочав і продовжує агресію проти України, - було досягнуто.

Він зазначив, що наразі точаться дискусії щодо моделі створення трибуналу, зокрема так званої гібридної.

"Якщо модель, яку зараховують до гібридних, передбачає зміни до Конституції, щоб модель мала право на існування, то будьмо відверті - я не думаю, що українці це підтримають, бо всім зрозуміло, що не можна змінювати Конституцію під час дії воєнного стану... після війни за процедурою зміни Конституції, яка передбачена... ми розуміємо, що необхідно ще півтора року для того, щоб це змінити", - пояснив генпрокурор.

Він висловив думку про те, що саме зараз слід знайти такий механізм, який дасть змогу створити спеціальний трибунал щодо агресії або підготувати повну юридичну базу під його створення.

"Ми свою позицію чітко висловлюємо: якщо це буде трибунал, у якому не буде найвищого керівництва РФ, то не зовсім зрозуміло, навіщо він потрібен... Це не тільки війна проти України, це війна глобальна", - зазначив Костін.

"Якщо скоєно злочин агресії, давайте будемо створювати міжнародну коаліцію, яка потім стане трибуналом і покарає Путіна та всіх інших", - підсумував Костін.