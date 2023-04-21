Глава СБУ: Офіцеру Сил спецоперації Червінському, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", повідомлено про підозру

Офіцеру Сил спецоперацій Роману Червінському, який переховується від слідства, є фактичним дезертиром, повідомлено про підозру в перевищенні повноважень, він не уникне відповідальності, заявляє глава Служби безпеки України Василь Малюк.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо перспективи розслідування справи проти військових, які хотіли організувати спецоперацію з викрадення російського літака влітку 2022 року, внаслідок чого ворог отримав інформацію про розташування українських бортів і завдав ракетного удару по аеродрому "Канатове", Малюк сказав: "Буквально сьогодні оголошено підозру за перевищення службових повноважень ключовому фігуранту - Роману Червінському. Бо людина, яка раніше любила давати інтерв'ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства, не приходить на допити й навіть відсутня за місцем проживання".

За словами глави СБУ, Червінський - фактично дезертир, оскільки майже вісім місяців не з'являється на службі.

Малюк повідомив, що ДБР відкрило за цим фактом кримінальне провадження за статтею 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення військової частини або місця служби).

"Але ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового й поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання. Справді, окремі персонажі вирішили, що можуть самовільно провести так звану спецоперацію і заволодіти російським літаком. Вони розпочали спілкування з ворожим пілотом, який нібито погодився перейти на бік України", - наголосив Малюк.

Він зауважив, що СБУ та ГУР МО одразу висловили свої зауваження щодо цього плану, його не погодили інші державні органи, оскільки спецоперація містила багато ризиків, "але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд".

"Як наслідок - ворожий борт не роздобули, натомість ворог дізнався, де розміщувалися українські літаки й особовий склад. І завдав ракетного удару. Загинув командир військової частини, а 17 захисників дістали поранень. Не кажучи вже про повністю розбиті два бойові винищувачі, зруйновану злітну смугу, іншу техніку та будівлі", - розповів голова СБУ.

"Очевидно, що дії Червінського, які призвели до таких наслідків, потребують правової оцінки. СБУ відкрила кримінальне провадження. Тому все логічно і за законом", - підсумував керівник української спецслужби.

Він уточнив, що справу відкрито за ч.5 чт. 426-1 КК (перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень).

Раніше в ЗМІ було опубліковано матеріали, згідно з якими Червінський, офіцер Сил спецоперацій, намагався завербувати одного з російських пілотів, щоб той перегнав в Україну бойовий літак.

СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області в липні 2022 року, що стався через самовільні дії окремих військовослужбовців.

"Служба безпеки України розслідує всі обставини, що спричинили масований ракетний удар по аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року. За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести так звану спецоперацію із заволодіння літаком повітряно-космічних сил Росії, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України", - йшлося в повідомленні української спецслужби.