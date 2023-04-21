Документи про блокування дії "зернової ініціативи" стануть свідченням злочинів проти України - посол України в Туреччині

Дії Росії з блокування інспекції суден, що прямують "зерновим коридором", фіксує і секретаріат Спільного координаційного центру, і українська сторона як юридичні докази одного зі злочинів країни-агресора у війні проти України, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Звісно, це все (блокування Росією проведення інспекцій суден - ІФ-У) фіксується. Робота Спільного координаційного центру триває в чотиристоронньому форматі, і, по-перше, це фіксує сам секретаріат - складають протоколи засідань і проведення зустрічей. По-друге, складають звіти про щоденну роботу національних делегацій. Ми все записуємо", - сказав на брифінгу в п'ятницю в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

Боднар висловив упевненість, що зібрана документальна база щодо блокування Росією дії Чорноморської зернової ініціативи стане доказом деконструктивних і злочинних дій щодо продовольчої безпеки та інших воєнних злочинів проти України під час розгляду в Міжнародному кримінальному суді ООН.

Коментуючи припинення експорту "зерновим коридором" 17-18 квітня, посол України в Туреччині пояснив, що російська сторона не зацікавлена в цій ініціативі. "Вони (росіяни - ІФ-У) намагаються проштовхнути пропозиції, зокрема, про експорт своїх мінеральних добрив і домогтися, щоб українське зерно не виходило в повному обсязі на міжнародні ринки", - зазначив він.

Боднар розповів, що під час візиту віцепрем'єра - міністра інфраструктури України Олександра Кубракова до Туреччини відбулися його переговори з міністром оборони цієї країни Хулусі Акаром, який курирує Чорноморську зернову ініціативу від турецької сторони. Було досягнуто згоди про відновлення реєстрації та інспектування суден, які очікують на завантаження українським зерном.

Наразі, за інформацією посла, з портів кораблі виходять, але "є запитання щодо кількості інспекцій". У середньому узгоджено інспекцію двох кораблів на вхід і двох - на вихід за потенційної можливості перевіряти понад 10 суден на добу.

На думку дипломата, така поведінка російської сторони свідчить про демонстративну політику.

Він наголосив на важливості конструктивного підходу посередників - турецької сторони та представників ООН, щоб вони ухвалювали потрібні українській стороні рішення. "Це вплине на ціну зерна і можливість його потрапляння на ринки, які його потребують. Ідеться не лише про зерно, а й про продукти його переробки", - додав Боднар.

Як повідомлялося, поточного тижня інспектування суден у територіальних водах Туреччини, що прямують "зерновим коридором", розблоковано та відбуватиметься за принципом 50:50 - половина суден із черги, що утворилася, і половина - це гуманітарні вантажі.