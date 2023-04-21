Резніков: На порядку денному "Рамштайн-11" аналіз уже зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на порядку денному одинадцятої зустрічі Контактної групи з оборони України аналіз зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби української армії і розподіл допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України.

"Ramstein розпочинається. Сьогодні ми відзначаємо річницю цього формату. На порядку денному аналіз того, що зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил, розподіл програм допомоги між усіма підрозділам Сил оборони України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", - написав Резніков у твіттері.

Як повідомлялося, 21 квітня відбудеться одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

Зустріч пройде під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна і голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також візьме участь у засіданні.