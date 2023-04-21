Події

11:04 21.04.2023

Резніков: На порядку денному "Рамштайн-11" аналіз уже зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби ЗСУ

1 хв читати
Резніков: На порядку денному "Рамштайн-11" аналіз уже зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на порядку денному одинадцятої зустрічі Контактної групи з оборони України аналіз зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби української армії і розподіл допомоги між усіма підрозділами Сил оборони України.

"Ramstein розпочинається. Сьогодні ми відзначаємо річницю цього формату. На порядку денному аналіз того, що зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил, розподіл програм допомоги між усіма підрозділам Сил оборони України. Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", - написав Резніков у твіттері.

Як повідомлялося, 21 квітня відбудеться одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

Зустріч пройде під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна і голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також візьме участь у засіданні.

Теги: #резніков #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 21.04.2023
Члени формату "Рамштайн" надали Україні вже понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи - глава Пентагону

Члени формату "Рамштайн" надали Україні вже понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи - глава Пентагону

16:24 18.04.2023
Резніков показав передані українським бійцям французькі бронеавтомобілі AMX-10

Резніков показав передані українським бійцям французькі бронеавтомобілі AMX-10

18:56 17.04.2023
Зеленський очікує від чергової зустрічі "Рамштайн" ґрунтовних рішень у забезпеченні України зброєю та снарядами

Зеленський очікує від чергової зустрічі "Рамштайн" ґрунтовних рішень у забезпеченні України зброєю та снарядами

07:49 16.04.2023
Резніков: Росія має стати демократичною федерацією, пройшовши через денацифікацію

Резніков: Росія має стати демократичною федерацією, пройшовши через денацифікацію

19:30 15.04.2023
Команда Міноборони України за десять днів провела переговори в Афінах, Нікосії, Мадриді та Бухаресті - Резніков

Команда Міноборони України за десять днів провела переговори в Афінах, Нікосії, Мадриді та Бухаресті - Резніков

19:34 14.04.2023
Міністр оборони США відвідає Швецію, після чого вирушить до Німеччини на засідання у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони США відвідає Швецію, після чого вирушить до Німеччини на засідання у форматі "Рамштайн"

17:35 12.04.2023
Резніков заявив, що злиті в мережу документи з Пентагону є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації" - ЗМІ

Резніков заявив, що злиті в мережу документи з Пентагону є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації" - ЗМІ

19:10 11.04.2023
"Рамштайн-11" відбудеться 21 квітня - ЗМІ

"Рамштайн-11" відбудеться 21 квітня - ЗМІ

16:32 10.04.2023
Резніков: Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу

Резніков: Час для нас має вирішальне значення під час підготовки до контрнаступу

15:55 04.04.2023
Дискусія з партнерами про передання Україні західних літаків триває без пауз - Резніков

Дискусія з партнерами про передання Україні західних літаків триває без пауз - Резніков

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Члени формату "Рамштайн" надали Україні вже понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи - глава Пентагону

Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131", Повітряні Сили ЗС України знищили вісім

Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей, поранено троє

ОСТАННЄ

Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Комітет етики Нацагентства якості вищої освіти залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення плагіату в дисертації Лісового, одна ще в роботі

Комісія Мінкультури обстежила й опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври

УЦОЯО закликає українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ-2023

Данілов: Мета вибуху бомби в Бєлгороді - залякування цивільного населення

Прогноз погоди на вихідні 22–23 квітня: жодного дня без дощу

ДБР виявило зловживання з бойовими доплатами для військових, які служать на Рівненщині

СБУ затримала двох співробітників ДСНС, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Київській області

З Алека Болдвіна знято обвинувачення в ненавмисному вбивстві - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА