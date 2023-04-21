Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей, поранено троє

Минулої доби, 20 квітня, росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, ще троє дістали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 63 обстріли, випустивши 247 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області.

Унаслідок російських обстрілів двоє людей загинули, троє - дістали поранення.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 52 людини.