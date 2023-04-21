Події

03:39 21.04.2023

Пентагон розгортає сили поблизу Судану на випадок евакуації із цієї країни американської дипмісії

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Командування США у зв'язку зі ситуацією в Судані задіяє додаткові сили в регіоні на той випадок, якщо знадобиться евакуація з цієї країни співробітників американського посольства, повідомляє Пентагон.

"Ми розвертаємо додаткові сили поблизу в регіоні на випадок непередбачених обставин, за яких потрібно буде забезпечити безпеку і, можливо, сприяти від'їзду працівників посольства США з Судану", - йдеться у прес-релізі американського оборонного відомства.

У документі повідомляється, що Пентагон "за допомогою Африканського командування ЗС США слідкує за ситуацією в Судані та здійснює ретельне планування на випадок різноманітних позаштатних ситуацій".

Ситуація в Судані ускладнилася 15 квітня, коли в Хартумі та деяких інших містах спалахнули бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння між армією та Силами швидкого реагування. У заявах командування СБР йшлося про те, що нинішня ситуація склалася після того, як збройні сили без будь-якого попереднього повідомлення взяли в облогу одну з їх баз у південному передмісті Хартума. Командування армії пояснювало свої дії тим, що СБР останнім часом не раз діяли без будь-якої координації з військовими.

За цей час сотні людей загинули, кілька тисяч поранено. Незважаючи на спроби ввести режим припинення вогню, сторони боїв не припиняють.

У Хартумі спостерігаються перебої у подачі електроенергії, не вистачає питної води та продовольства, офіси та школи не працюють. Через відсутність електроенергії не можуть нормально функціонувати лікарні. На тлі цієї ситуації багато мешканців намагаються залишити місто. 

Теги: #сша #судан #розміщення #сили

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