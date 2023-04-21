Пентагон розгортає сили поблизу Судану на випадок евакуації із цієї країни американської дипмісії

Командування США у зв'язку зі ситуацією в Судані задіяє додаткові сили в регіоні на той випадок, якщо знадобиться евакуація з цієї країни співробітників американського посольства, повідомляє Пентагон.

"Ми розвертаємо додаткові сили поблизу в регіоні на випадок непередбачених обставин, за яких потрібно буде забезпечити безпеку і, можливо, сприяти від'їзду працівників посольства США з Судану", - йдеться у прес-релізі американського оборонного відомства.

У документі повідомляється, що Пентагон "за допомогою Африканського командування ЗС США слідкує за ситуацією в Судані та здійснює ретельне планування на випадок різноманітних позаштатних ситуацій".

Ситуація в Судані ускладнилася 15 квітня, коли в Хартумі та деяких інших містах спалахнули бойові зіткнення із застосуванням важкого озброєння між армією та Силами швидкого реагування. У заявах командування СБР йшлося про те, що нинішня ситуація склалася після того, як збройні сили без будь-якого попереднього повідомлення взяли в облогу одну з їх баз у південному передмісті Хартума. Командування армії пояснювало свої дії тим, що СБР останнім часом не раз діяли без будь-якої координації з військовими.

За цей час сотні людей загинули, кілька тисяч поранено. Незважаючи на спроби ввести режим припинення вогню, сторони боїв не припиняють.

У Хартумі спостерігаються перебої у подачі електроенергії, не вистачає питної води та продовольства, офіси та школи не працюють. Через відсутність електроенергії не можуть нормально функціонувати лікарні. На тлі цієї ситуації багато мешканців намагаються залишити місто.