Україна приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС

Єврокомісія (ЄК) оголосила в четвер про приєднання України до механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

"Сьогодні Україна стає державою-учасницею механізму цивільного захисту ЄС - європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, що постраждали від катастрофи", - ідеться в опублікованому в Брюсселі комюніке.

У документі повідомляється, що член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич підписав у четвер у Києві від імені Євросоюзу угоду про надання Україні повноправного членства в механізмі цивільного захисту.

Механізм цивільного захисту ЄС із лютого 2022 року направляв Україні екстрену допомогу з усього Європейського Союзу. В межах цієї допомоги було доставлено понад 88 тис. тонн рятувального обладнання, продовольства та медикаментів.

"Тепер, будучи повноправним членом, Україна також зможе направляти допомогу через механізм, коли інша країна опиниться в кризовій ситуації", - пояснюють у Брюсселі.