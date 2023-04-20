Естонія відправить в Україну 155-мм артилерійські снаряди

Уряд Естонії в четвер ухвалив рішення направити в Україну партію великокаліберних артилерійських снарядів.

"Черговий пакет допомоги, яку надає Естонія, складається зі 155-міліметрових снарядів. Крім того, Естонія передасть Збройним силам України прилади нічного бачення і боєприпаси до стрілецької зброї", - повідомило міністерство оборони.

"Ініціатива Естонії направити в Україну 1 млн снарядів пройшла узгодження в Євросоюзі з безпрецедентною швидкістю, і тепер Україні потрібні швидкі практичні рішення з боку європейських союзників", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Він повідомив, що "завтра в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні".

За даними Міністерства оборони, Україна наразі поряд із засобами ППО має особливо гостру потребу в боєприпасах.

Для розв'язання проблеми Естонія запропонувала державам-членам Європейського Союзу на лютневому саміті ЄС придбати спільно щонайменше 1 млн снарядів калібру 155 мм.

20 березня на спільному засіданні міністрів оборони та закордонних справ Євросоюзу було вирішено поставити протягом 12 місяців, тобто до 20 березня 2024 року, мільйон артилерійських снарядів, зокрема калібру 155 мм.

Це рішення підтвердили глави держав і урядів на саміті ЄС 24 березня.