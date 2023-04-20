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16:42 20.04.2023

У нас винятковий рівень співпраці з командою генпрокурора США - Костін

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У нас винятковий рівень співпраці з командою генпрокурора США - Костін

Український генеральний прокурор Андрій Костін відзначає винятковий рівень співробітництва Офісу генерального прокурора та команди генерального прокурора США Мерріка Гарланда, свідченням чого є делегування американського прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі.

"Нам необхідно підготувати належну доказову базу, сформувати відповідну правову основу та працювати наполегливо за кожним кримінальним провадженням, щоб притягти до відповідальності не тільки Путіна, а й усіх інших високопосадовців країни-агресора, причетних до тисяч воєнних злочинів, скоєних в Україні. Це наша спільна мета разом із Міжнародним кримінальним судом", - повідомив Костін в інтерв'ю CNN, інформує Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Український генпрокурор наголосив, що основна робота українських правоохоронців та їхніх закордонних колег - забезпечити справедливість для українців у рамках національної системи правосуддя, паралельно з цим досягаючи значних успіхів на міжнародному рівні.

"І ми вже маємо такі успіхи", - зазначив Костін.

Генпрокурор звернув увагу на тісну співпрацю Офісу генпрокурора з командою генпрокурора США.

"Маємо винятковий рівень співпраці з командою генерального прокурора США Мерріка Гарланда. Яскравим свідченням цього є делегування американського прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії. Він працюватиме пліч-о-пліч з українськими та міжнародними прокурорами", - наголосив Костін.

Він додав, що це є чітким проявом підтримки на шляху до притягнення найвищого керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії.

Теги: #сша #костін

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