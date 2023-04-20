Незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що найближчим часом запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва.

"Незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва. Сьогодні ми презентуємо концепцію їх діяльності", - сказав Шмигаль на міжнародному саміті міст і регіонів у Києві в четвер.

Прем'єр заявив, що ця ініціатива дасть змогу набагато швидше й ефективніше реалізовувати програми підтримки.